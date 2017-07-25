РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 июля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Президент Монголии встретился со специальным посланником премьер-министра Кыргызстана
CA-NEWS (MNG) - Глава государства Халтмаагийн Баттулга 25 июля принял специального посланника премьер-министра и директора третьего политического Департамента МИД Кыргызской Республики Улана Джусупова, сообщает агентство Монцамэ.

На встрече Джусупов передал новому президенту Монголии письмо с поздравлением победы на президентских выборах от президента КР Алмазбека Атамбаева.

Затем он вручил ему приглашение принять участие в Глобальном саммите по сохранению снежного барса, который пройдет в августе 2017 года в Кыргызстне.

Стороны обменялись мнениями по вопросам дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества и об открытии диппредставительств в обеих странах.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×