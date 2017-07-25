Президент Монголии встретился со специальным посланником премьер-министра Кыргызстана
CA-NEWS (MNG) - Глава государства Халтмаагийн Баттулга 25 июля принял специального посланника премьер-министра и директора третьего политического Департамента МИД Кыргызской Республики Улана Джусупова, сообщает агентство Монцамэ.
На встрече Джусупов передал новому президенту Монголии письмо с поздравлением победы на президентских выборах от президента КР Алмазбека Атамбаева.
Затем он вручил ему приглашение принять участие в Глобальном саммите по сохранению снежного барса, который пройдет в августе 2017 года в Кыргызстне.
Стороны обменялись мнениями по вопросам дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества и об открытии диппредставительств в обеих странах.
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