Германия предложила расширить санкции против России из-за турбин Siemens, - Reuters

CA-NEWS (CA) - Германия предложила расширить санкции против России из-за поставленных в Крым турбин Siemens, передает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

ЕС приступит к обсуждению в среду. По словам источника агентства, Германия Берлин предложил добавить в санкционный перечень три-четыре российских гражданина и организации.

В санкционный список могут могут включить чиновников Министерства энергетики и компании, которая переправила турбины в Крым. Переправкой оборудования на полуостров занималась «дочка» «Ростеха» — компания «Технопромэкспорт», а их установкой — компания «Интеравтоматика».

В Siemens отказались комментировать эту информацию. В Кремле также не стали реагировать на публикацию. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщение Рейтер не содержит ссылки «на хоть какой-то внятный источник», пишет «РИА Новости».

Ранее Siemens заявил, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым, предложив аннулировать контракт и выкупить их.

Немецкий концерн намерен разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам с фирмами, которые контролирует государство.

В Минпромторге подчеркивали, что крымские ТЭС оснастят турбинами, выпущенными в России с использованием элементов зарубежного производства. В «Технопромэкспорте» отметили, что закупили четыре комплекта турбин для Крыма на вторичном рынке и модернизировали их силами российских заводов и инжиниринговых компаний, сообщает «РИА Новости».

Ранее, 5 июля агентство Reuters распространило сообщение о том, что газовые турбины оказались в Крыму.