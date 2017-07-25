В Душанбе появилась долгожданная инсталляция «I love Dushanbe»

- Новая туристическая достопримечательность - инсталляция «I love Dushanbe» теперь появилась и в таджикской столице. Открытие инсталляции состоялось вечером 24 июля.

Скульптурное красное сердце с белоснежными буквами, достигающими в высоту 2 метра и в длину – 16 метров, красуются на площади перед торговым центром элитного комплекса «Диар Душанбе» в обрамлении светодинамических фонтанов.

Ожидается, что стелла будет пользоваться невероятной популярностью среди туристов и местных жителей и, особенно, среди молодоженов. Кстати, открытие стеллы было приурочено к объявленному президентом страны Году молодежи, и посвящена она молодежи. Установила инсталляцию на собственные средства компания «Катари Диар-Таджикистан», решив таким образом внести свой вклад в популяризацию таджикской столицы.

«Наш проект является частью столицы, и мы стремимся сделать наш любимый город красивее, лучше и современнее. Во многих городах мира есть такие инсталляции, а у нас не было. Поэтому мы решили отдать дань любви нашему городу. Уверены, что эта инсталляция станет самым популярным местом для фотосессий и сэлфи в Душанбе, иконой города и его визитной карточкой», - сказали в компании.