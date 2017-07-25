В Узбекистане создан Совет свекровей

- В более чем 8 тысячах махаллинских сходов граждан Узбекистана создана общественная структура «Совет свекровей», сообщает Podrobno.uz со ссылкой на заместителя председателя Комитета женщин республики Гульнару Маруфову.

По её словам, принимаются меры по подготовке к семейной жизни не только девушек, но и юношей. Однако нельзя забывать, подчеркивает представитель комитета, что семейные вопросы в основном решают взрослые, в первую очередь мамы мужей.

"Создание дружеской семейной обстановки, объединение членов семей или же раздувание проблемы до серьезных конфликтов, нарушение покоя и единства семьи – это во многом дело рук свекрови", – приводит слова Маруфовой Национальное информационное агентство Узбекистана.

Она отмечает, что наши предки соблюдали традицию, когда после прихода в дом невестки свекровь в течение 40 дней учила её сложившемуся в этой семье укладу жизни, домашним делам.

"К сожалению, теперь встречаются молодые свекрови, которые и сами не знают, как обращаться со снохой", – подчёркивает Маруфова.

Именно в целях популяризации опыта почтенных женщин, «приобщения молодых свекровей к их житейской мудрости, общению с невестками и детьми, утверждения в семьях здоровой обстановки» создан подобный совет.

Его деятельность уже налажена в Ташкентской и Андижанской областях, Республике Каракалпакстан, Ташкенте. Комитетом женщин изучается реализуемая ими работа. С девушками, стоящими на пороге самостоятельной жизни, беседуют об основах семейной жизни.