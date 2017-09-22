Определен порядок выезда граждан Узбекистана за рубеж по новым загранпаспортам

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане разработана функциональная схема межведомственного взаимодействия системы оформления и выдачи биометрического паспорта гражданина республики для выезда за границу (система «Загранпаспорт»), сообщает Uzreрort.

Учитывая то, что реализуемая система будет создаваться на базе действующей биометрической паспортной системы республики (БПС), рабочей группой проведена инвентаризация существующей нормативно-правовой базы, регламентирующей порядок оформления и выдачи биометрических документов и выезда за границу. .

Предусматривается организация на базе БПС соответствующих автоматизированных рабочих мест в свыше 200 территориальных подразделениях ГУМиОГ МВД и нескольких рабочих станций в Консульском управлении МИД для осуществления приема граждан Республики Узбекистан по вопросу оформления и выдачи паспорта нового образца для выезда за границу. Аналогичные рабочие места будут создаваться в 44 загранучреждениях МИД.

В настоящее время, дополнительно изучен международный опыт применения паспорта для выезда за границу 29 стран Европы, Азии, Америки, и СНГ, таких как: Австралия, Бельгия, Великобритания, Германия, Египет, Израиль, Индия, Казахстан, Канада, Киргизия, Корейская Народная Демократическая Республика, Латвия, Литва, Обеднённые Арабские Эмираты, Пакистан, Республика Корея, Российская Федерация, Саудовская Аравия, Сингапур, Соединенные Штаты Америки, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Украина, Франция, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония.

Положительный опыт иностранных государств включен в проекты технико-технологической документации системы «Загранпаспорт» Республики Узбекистан.

В настоящее время разрабатывается новый дизайн бланка биометрического паспорта гражданина Республики Узбекистан для выезда за границу с учетом увеличения количества страниц для проставления виз иностранных государств.

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