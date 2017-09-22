За каждым зарубежным журналистом на Ашхабадских играх следят по два «гида», - СМИ

CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде продолжаются 5-Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Организаторы игр пригласили очень много зарубежных журналистов для освещения мероприятия. Но кроме того, что у некоторых из приглашенных журналистов впоследствии отозвали выданную ранее аккредитацию, за теми кому разрешили въехать в страну неустанно следят, сообщает туркменская служба радио «Азатлык».

Один из зарубежных журналистов, говоривший на условиях анонимности, рассказал о том, что большинству зарубежных журналистов также не разрешают делать видео и фотоснимки соревнований, объясняя это отсутствием у них прав на съёмку.

Представитель западного СМИ рассказал, что к каждому журналисту прикреплены по два гида, которые не скрывают, что должны три раза в день отчитываться перед своими кураторами из Комитета национальной безопасности Туркменистана.

«У меня два гида, они почти всегда со мной. Это было одним из условий, которые нам поставили сразу по приезде в Ашхабад. Я не могу передвигаться самостоятельно, они должны всё время находиться со мной. Они мне сказали, что у них такие инструкции. Они также не скрывают, что должны отчитываться перед кураторами три раза в день. Эти гиды – двое молодых ребят – девушка и парень, как они сами рассказали, студенты местных университетов. Они не плохо говорят по английски и переводят мне. Как я понимаю, нам дали по два гида, потому что так меньше вероятности, что они будут откровенничать с журналистами, или что нибудь скроют от спецслужб», - говорит журналист.

Он также говорит, кроме того, что зарубежные журналисты не могут выезжать за пределы Ашхабада, им не разрешают ездить, куда они пожелают даже в пределах города. По словам журналиста, территория спортивных объектов, где проходят соревнования просто кишат полицейскими и уборщиками.

«Нас возят только по тем местам, которые были одобрены властями. Там, где мы были меня очень поразили до блеска вычищенные улицы. Очень много женщин-уборщиц. Они все одеты в национальные одежды, но нам не разрешают разговаривать с ними и фотографировать. Часто с нами ходит сам руководитель Олимпийского комитета по имени Азат Мурадов, который постоянно хвалится, что все зарубежные СМИ только пишут позитивные новости об играх. Ещё я был поражён количеством полицейских, они расставлены через каждые 20-30 метров», - делится своими впечатлениями журналист.

Он также рассказал, что большинство представителей зарубежных СМИ, приехавших по случаю Ашхабадских игр, интересует не само состязание, а получить информацию про одну из самых закрытых стран мира.

«Я не буду скрывать, и я не один такой, что приехал сюда не из-за игр, конечно. Мы очень расчитывали получить возможность увидеть Туркменистан и пообщаться с обычными туркменами. Но, к сожалению, нам не дали такой возможности. Когда нам сказали, что не сможем выехать за пределы Ашхабада, я надеялся, хотя бы походить и поснимать местные рынки, учреждения. Но пока не получилось. Нас только возят в торговый центр «Беркарар». Но несмотря на это мы сделаем всё, чтобы получить наиболее полезную информацию от этой поездки», - рассказал журналист.

Организаторы 5-Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам за несколько месяцев до начала предупредили приглашённых на состязание спортсменов, гостей и журналистов о том, что нахождение под присмотром местных гидов будет одним из условий выдачи визы.

«Путешествуя по Туркменистану, туристы всегда должны сопровождаться экскурсоводом», — говорится на официальном сайте AIMAG.

Также стоит отметить, что у нескольких зарубежных СМИ, в том числе таких как The Guardian, Associated Press и нескольких других были отозваны ранее выданные акредитации с формулировкой «из-за чрезвычайно повышенного интереса».