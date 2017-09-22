РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Отменить хлопкорабство одним запретом невозможно, — эксперт

CA-NEWS (UZ) - Трудно пока сказать, это очередная дымовая завеса, каких было немало до сегодняшнего дня, включая выступление два дня назад сенатора Содика Сафаева на бизнес-форуме в Нью Йорке, или реальный шаг по отмене хлопкорабства. Тогда сенатор утверждал, что принудительный труд отменен. В то, что это реальный шаг, верится с трудом, – отмечает в своём комментарии в соцсетяx научный сотрудник Лондонской Школы восточных и африканских исследований Алишер Ильxамов.

По мнению эксперта, отменить хлопкорабство одним запретом невозможно. Ведь объективно остаётся потребность в привлечении наемной рабсилы на период сбора хлопка, поскольку хлопкоуборочных машин почти нет, да они и не доступны фермерам, которые сами еле сводят концы с концами. Чтобы привлечь рабсилу без принуждения, нужно чтобы фермер имел возможность платить достойную зарплату сборщикам. А откуда он будет платить при принудительном госзаказе и ценах на хлопок-сырец, спущенных сверху? Значит, нужно этот госзаказ отменить. Но даже это не решит проблему. Дело в том, что фермер обложен монополистами-поставщиками и монополистами-покупателями (хлопкозаводами).

Как отмечает Ильxамов тут вывод такой: вместе с отменой принудительного госзаказа необходимо демонополизировать сферы поставок (семена, удобрения, техобслуживание, кредиты) и скупки (хлопкозаводы), а также снять монополию Минвнешэкономотношений на экспорт хлопка. Пока шагов и решений в этом направлении не видно. А это значит, что опять все вернется на круги своя и будет повешен очередной "лагман на уши".

В нынешней ситуации эксперт отмечает, что это маленькая победа правозащитных организаций, прежде всего Cotton Campaign, а также независимых журналистов.

Местные СМИ до недавних пор хранили гробовое молчание и только сейчас стали обращать внимание на проблему принудительного труда, по понятным причинам. Но лучше поздно, чем никогда. Однако пока еще рано радоваться, yачинается zero sum game, добавляет Ильxамов. В этой игре кто-то станет козлом отпущения и похоже, что это малый и средний бизнес, у которого вымогают деньги на наем мардикоров (наёмная рабочая сила). Пока этот шаг нельзя назвать реформой.  Это только временная уступка, считает эксперт.

Новости по теме:

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×