Отменить хлопкорабство одним запретом невозможно, — эксперт

CA-NEWS (UZ) - Трудно пока сказать, это очередная дымовая завеса, каких было немало до сегодняшнего дня, включая выступление два дня назад сенатора Содика Сафаева на бизнес-форуме в Нью Йорке, или реальный шаг по отмене хлопкорабства. Тогда сенатор утверждал, что принудительный труд отменен. В то, что это реальный шаг, верится с трудом, – отмечает в своём комментарии в соцсетяx научный сотрудник Лондонской Школы восточных и африканских исследований Алишер Ильxамов.

По мнению эксперта, отменить хлопкорабство одним запретом невозможно. Ведь объективно остаётся потребность в привлечении наемной рабсилы на период сбора хлопка, поскольку хлопкоуборочных машин почти нет, да они и не доступны фермерам, которые сами еле сводят концы с концами. Чтобы привлечь рабсилу без принуждения, нужно чтобы фермер имел возможность платить достойную зарплату сборщикам. А откуда он будет платить при принудительном госзаказе и ценах на хлопок-сырец, спущенных сверху? Значит, нужно этот госзаказ отменить. Но даже это не решит проблему. Дело в том, что фермер обложен монополистами-поставщиками и монополистами-покупателями (хлопкозаводами).

Как отмечает Ильxамов тут вывод такой: вместе с отменой принудительного госзаказа необходимо демонополизировать сферы поставок (семена, удобрения, техобслуживание, кредиты) и скупки (хлопкозаводы), а также снять монополию Минвнешэкономотношений на экспорт хлопка. Пока шагов и решений в этом направлении не видно. А это значит, что опять все вернется на круги своя и будет повешен очередной "лагман на уши".

В нынешней ситуации эксперт отмечает, что это маленькая победа правозащитных организаций, прежде всего Cotton Campaign, а также независимых журналистов.

Местные СМИ до недавних пор хранили гробовое молчание и только сейчас стали обращать внимание на проблему принудительного труда, по понятным причинам. Но лучше поздно, чем никогда. Однако пока еще рано радоваться, yачинается zero sum game, добавляет Ильxамов. В этой игре кто-то станет козлом отпущения и похоже, что это малый и средний бизнес, у которого вымогают деньги на наем мардикоров (наёмная рабочая сила). Пока этот шаг нельзя назвать реформой. Это только временная уступка, считает эксперт.