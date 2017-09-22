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  24 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане отчислят студентов, приехавших на занятия на авто
Продолжение: В Таджикистане студентов, приезжающих на занятия за рулем авто, будут отчислять
CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане накажут пятерых студентов, приехавших на учебу на автомобиле, сообщают таджикские сми со ссылкой на МВД республики.

Нарушения были зафиксированы в ходе рейда, который проводился 16-19 сентября.

По данным МВД в списке правонарушителей числятся Ёсир Мирзоев, студент третьего курса факультета международных отношений Таджикского национального университета. Сообщается, что он приехал на учебу за рулем "Тойота Камри".

Студент четвертого курса факультета биологии Таджикского государственного педагогического университета Курбонали Кенджаев приехал за рулем "Дэу-Нексия", студент третьего курса факультета торговли и таможни Таджикского государственного коммерческого университета Икболшо Бобохонов — на "Мерседесе", а его однокурсник Кишвар Кандов — на "Опель Астре".

За рулем "Опеля" на учебу также приехал студент второго курса Душанбинского колледжа информатики и компьютерных технологий Асланджон Ганджалзода.

Ранее таджикским студентам и школьникам запретили приезжать на занятия за рулем собственного автомобиля. Нарушителям грозит отчисление сроком на три года Соответствующие поправки в законодательство были приняты парламентом летом.

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Комментарии (1)
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4141
20:03, 22 сентября 2017
Мдеее )))
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