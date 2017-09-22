Число погибших из-за землетрясения в Мексике выросло до 273

- Число погибших в результате мощного землетрясения в Мексике достигло 273, сообщает Би-би-си со ссылкой на местные власти. Спасатели продолжают поиски выживших под завалами.

Подземные толчки магнитудой 7,1 привели к разрушению десятков домов, миллионы людей остались без электричества.

Президент страны Энрике Пенья Ньето заявил, что спасение пострадавших в результате стихии является "главным приоритетом".

Спасатели полагают, что под завалами 10 зданий в Мехико все еще могут находиться живые люди.

Более 500 военнослужащих и около 200 полицейских и добровольцев продолжают работать на месте обрушения начальной школы имени Энрике Ребсамена в столице страны, где ночью было найдено тело учительницы.

По последним данным, 11 учеников удалось спасти, погибли 19 детей и шесть взрослых.

Заместитель министра военно-морских сил Мексики Анхель Энрике Сармьенто сообщил, что под завалами может находиться один живой человек - сотрудник школы.

Ранее поступали сообщения о том, что под завалами школы была обнаружена девочка, в местных СМИ появилось и ее имя - Фрида София. Однако позднее мексиканская газета Universal сообщила, что в списках учеников школы не числилось девочки с таким именем. Руководство ВМС Мексики принесло извинения за распространение ложной информации.

Как сообщает корреспондент Би-би-си в Мехико Раджини Вайдьянатан, около 30 человек могут находиться под завалами шестиэтажного офисного здания.

Полиция организовала патрули в районах, пострадавших от землетрясения, чтобы предотвратить вандализм и мародерство.

Землетрясение произошло во вторник в 13:14 по местному времени (18:14 по Гринвичу).

Очаг подземных толчков находился неподалеку от города Атенсинго в штате Пуэбла, примерно в 120 километрах от Мехико, на глубине в 51 километр.

Землетрясение произошло в момент, когда спасательные службы Мехико проводили учения по борьбе с последствиями подобных катаклизмов, в 32-ю годовщину мощного землетрясения 1985 года, в результате которого погибли около 10 тысяч человек.