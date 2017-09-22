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  24 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане предложили открывать школы на первом этаже жилых домов

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане предложили открывать школы на первом этаже жилых домов, сообщает BNews.kz.

С такой инициативой выступила директор Республиканской ассоциации частных организаций образования Роза Садыкова.

Садыкова заявила, что за последние годы из-за необоснованно завышенных требований СанПиН и СНиПов сократилась численность организованных школ.

По ее мнению, действующие нормы, которые были приняты еще в СССР, создают барьеры для создания частного сектора образования.

«Считаем необходимым внести изменения в санитарные нормы и правила в части облегчения требований к объектам образования», - заявила она.

Одним из таких требований является наличие большего земельного участка в четыре га.

«На таких территориях располагается государственная школа численностью 1200 детей. Все требования СанПиН и СНиП должны быть изменены с учетом безопасности для детей и окружающей среды.

Предлагаем сократить площади и разрешить открывать частные школы на первых этажах жилых комплексов с участием государства», - сказала Садыкова.

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