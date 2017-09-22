КНДР пригрозила испытать сверхмощную водородную бомбу в Тихом океане

- Северная Корея пригрозила испытанием водородной бомбы в Тихом океане после обещаний Трампа “уничтожить” КНДР, а лидер страны Ким Чен Ын сказал, что заставит “безумного” Трампа дорого заплатить за все угрозы, сообщает Reuters.

Ким, прибегая ко всё более агрессивной риторике, не уточнил, в чём будет состоять ответ КНДР. Комментарии Кима стали первым личным обращением, когда-либо произнесённым северокорейскими лидерами.

Министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо сказал, что Северная Корея может устроить беспрецедентное испытание водородной бомбы в Тихом Океане, сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

Ли, который общался с журналистами в Нью-Йорке перед запланированным выступлением, тем не менее, отметил, что точно не знает мыслей Кима, согласно сообщению агентства.

Япония, единственная страна, пострадавшая от ядерного взрыва, заявила, что такая угроза “совершенно неприемлема”.

Дональд Трамп, впервые выступая на заседании Генассамблеи ООН, пригрозил “уничтожить” Северную Корею, если она будет угрожать США и союзникам.

Ким сказал, что Северная Корея рассмотрит “максимально жёсткие контрмеры за всю историю” против США, заметив, что комментарии Трампа подтверждают, что ядерная программа КНДР движется “по верному пути”.

“Я несомненно и точно усмирю безумного американского маразматика огнём”,- говорится в заявлении Кима о Трампе, распространённом госинформагентством KCNA.

Агрессивная риторика усилилась несмотря на призывы Генсека ООН Антониу Гутерриша к государственным деятелям “не скатываться” к войне.

Южная Корея, Россия и Китай призвали ослабить напряжённость.

Однако громкие заявления уже начали беспокоить некоторых участников международного сообщества. Министр спорта Франции Лора Флессель сказала, что Франция не поедет на зимнюю Олимпиаду-2018, которая пройдёт в Южной Корее, если не будет обеспечена безопасность.

Игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхёнчхане, всего в 80 километрах от демилитаризованной зоны между Северной и Южной Кореей, наиболее укреплённой границы в мире.

Дональд Трамп подписал распоряжение, дающее право вводить новые санкции против компаний и институтов, которые финансируют и способствуют торговле с Северной Кореей.

Теперь у министерства финансов США будут полномочия применять меры к компаниям, ведущим “значительную торговлю товарами, услугами и технологиями с Северной Кореей”.

Трамп при этом не упомянул торговлю нефтью с КНДР.