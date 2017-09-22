Внешнеторговый оборот Таджикистана с начала года составил $2,3 миллиарда

- Общий объем внешнеторгового оборота Таджикистана за восемь месяцев 2017 года составил чуть более 2 миллиардов 362 миллионов долларов. Это на 7,2% (на 182 миллиона долларов) меньше показателя аналогичного периода 2016 года, сообщает Агентство по статистике при президенте РТ.

Так, экспорт товаров в январе-августе нынешнего года составил 610 миллионов долларов, что на 3,6% (21 миллион долларов) больше, чем в этом же периоде прошлого года.

Сообщается, что импорт был произведен на сумму свыше 1,7 миллиарда долларов. Это на 3,6 процента (204 миллиона долларов) меньше объема января-августа 2016 года. Основными торговыми партнерами Таджикистана с начала этого года являлись Россия и Казахстан.

Ранее стало известно, что Таджикистан показал наибольший рост в рейтинге перспективности стран для несырьевого экспорта из РФ. За период 2015-2017 годы страна поднялась на 34 пункта и заняла 17-е место.

Также в 2017 году республика на треть сократила импорт транспортных средств. За за январь-июнь 2017 года его размер составил более 64,2 миллиона долларов. За аналогичный период прошлого года транспортные средства были импортированы на сумму более 92,9 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что Евразийский банк развития (ЕАБР) повысил прогноз экономического роста в Таджикистане на 2017 год. В первом полугодии этого года ключевые макроэкономические индикаторы демонстрируют улучшение в странах-участницах ЕАБР с 1,3% до 1,6%