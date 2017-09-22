Во взорвавшейся в метро Лондона бомбе обнаружили поражающие элементы

CA-NEWS (CA) - Бомба, которая взорвалась на станции лондонской подземки «Парсонс Грин» (Parsons Green) было начинена поражающими элементами и большим количеством взрывчатки. Об этом в интервью радиостанции LBC сообщила шеф лондонской полиции Крессида Дик.

«Это была очень опасная бомба. Она взорвалась частично. В ней было большое количество взрывчатого вещества и она была начинена шрапнелью», - заявила Дик. Она подчеркнула, что «все могло быть гораздо хуже».

По ее словам, сработая взрывное устройство на полную мощность, все могло быть гораздо хуже.

Кроме того, Крессида Дик отметила слаженную работу экстренных служб, благодаря которым удалось избежать жертв.

Напомним, теракт в лондонском метро произошел 15 сентября. В результате взрыва самодельного устройства пострадали 30 человек. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о повышении уровня террористической угрозы в стране до «критического».