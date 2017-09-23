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  24 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Ученые разработали антитела, убивающие 99% штаммов ВИЧ
CA-NEWS (CA) - Американские ученые разработали антитела, которые убивают до 99% штаммов ВИЧ и способны уничтожить инфекцию на ранней стадии. Соединение способно атаковать три ключевых компонента вируса.

Авторами разработки стали Национальные институты здравоохранения США и фармацевтическая компания Sanofi.

Международное сообщество по борьбе с ВИЧ (IAS) назвало разработку ученых "интересным прорывом".

Как сообщает Русская служба Би-би-си, клинические испытания вещества планируется начать в 2018 году.

Сейчас ученые пытаются побороть ВИЧ, используя так называемые широко нейтрализующие антитела, которые способны убивать значительную часть штаммов вируса и предотвращать заражение.

Новая разработка ученых, представленная в научном журнале Science, объединяет три типа таких антител в мощное вещество тройного действия.

"Они [новые антитела] более мощные и оказывают более широкое действие, чем любое отдельно взятое натуральное антитело из известных на сегодняшний день", - говорит один из авторов исследования Гэри Нейбел.

Самые мощные природные антитела способны побороть до 90% штаммов ВИЧ.

"Мы достигли охвата в 99%, и он достигается при очень низкой концентрации антитела", - отмечает Нейбл.

В результате опытов на 24 обезьянах ни у одного из животных не появилась инфекция после введения им вируса ВИЧ.

Глава Международного сообщества по борьбе с ВИЧ Линда Гейл Беккер отмечает, что область применения новых антител может быть гораздо шире, чем можно представить сегодня.

"Сегодня еще раняя стадия, и я как ученый с нетерпением жду первых испытаний, которые должны начаться в 2018 году", - говорит Беккер.

Глава Национального института США по изучению аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи назвал открытие интригующим.

"Комбинация антител, каждое из которых связано с разными сторонами ВИЧ, лучше всего способна преодолеть защитную реакцию вируса и достичь эффективного уровня лечения и профилактики", - отмечает ученый.

Вирус ВИЧ обладает высокой способностью к мутации, и иммунной системе человека сложно одновременно бороться с разными видами штаммов.

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