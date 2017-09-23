В Таджикистане собрано 135 тыс. тонн хлопка

- Таджикистан, экономика
- 11:34, 23 сентября 2017
- Просмотров: 885
Собранный урожай составляет 38,2% от прогнозного плана, что больше по сравнению с показателем этого же периода прошлого года на 44,6 тыс. тонн.
Средний сбор урожая в республике составляет более 9,5 тыс. тонн сырца в день.
К настоящему времени порядка восьми хлопкосеющих районов на половину выполнили свой прогнозный план.
По данным министерства сельского хозяйства, в прошлом году было собрано более 312 тыс. тонн хлопка-сырца, что составлял 90% от прогнозного показателя.
В том году хлопком было засеяно более 162,5 тыс. гектаров земли. В частности, под эту культуру было отведено свыше 155,5 тыс. га земли в Хатлонской области, около 44,2 га в Согде и более 2,8 тыс. га в районах республиканского подчинения.
По данным профильных ведомств ежегодно в стране перерабатывается 8-10 тыс. тонн хлопка-волокна и в текущем году власти планируют увеличить этот показатель.