Россиянин ударил ногой по лицу полицейского в аэропорту Алматы

CA-NEWS (KZ) - Гражданина России осудили за оскорбление и удар ногой по лицу полицейского, передает Tengrinews.kz.

Инцидент произошел в зале международных вылетов международного аэропорта Алматы. Согласно приговору Турксибского районного суда Алматы, россиянин в середине июля собирался вылететь из Алматы в Москву. Он прошел пограничный, таможенный и предполетный досмотры, а затем в одном из баров зала международных вылетов выпил алкогольные напитки.

Сотрудники авиакомпании решили "снять деструктивного пассажира с рейса". К гейту № 7, где производилась посадка в самолет, вызвали полицейских, чтобы им передать пьяного мужчину для привлечения к ответственности.

Работники ЛОВД в аэропорту Алматы потребовали от россиянина пройти в дежурную часть, но он отказался и, как говорится в судебном акте, начал выражаться нецензурной бранью в адрес представителей власти. Полицейские решили принудительно доставить мужчину. В этот момент, как отмечается в документе, он ударил ногой по лицу участкового.

Полицейский, согласно медсправке, получил перелом костей носа со смещением. Как отмечается в приговоре, мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Его взяли под стражу.

Гражданина России предали суду по двум статьям УК РК: 378 - "Оскорбление представителя власти" и 380 - "Применение насилия в отношении представителя власти". В суде он свою вину признал полностью и раскаялся. "Суд приговорил: признать виновным в совершении уголовных проступков, предусмотренных статьей 378, части 1, статьей 380, части 1 РК (...) и окончательно назначить наказание в виде штрафа в размере 500 МРП, что составляет один миллион 134 тысячи 500 тенге.

Обязать в течение месячного срока после вступления приговора в законную силу оплатить назначенную судом сумму штрафа. Меру пресечения - содержание под стражей - изменить, освободить из зала суда немедленно", - говорится в приговоре Турксибского районного суда.



