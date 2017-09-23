«Я просто физически устал»: подробности двойного убийства детей в Алматы (видео)

CA-NEWS (KZ) - Жуткое убийство двоих годовалых детей в Алматы: в редакцию портала patrul.kz попали эксклюзивные кадры с места преступления, а корреспонденту удалось поговорить с подозреваемым в убийстве.

Как рассказал подозреваемый в убийстве, он якобы устал от вечных криков малышей.

"Я уже устал. Просто физически устал. Постоянно не высыпался. Это все повлияло", - рассказал он. На допросе отец мальчиков хладнокровно рассказывал о событиях тех дней. По его словам, он долго вынашивал план убийства своих детей. Когда мать со старшим сыном гуляли на улице, мужчина задушил малышей, наспех завернул их тела в тряпки и как ненужную ношу засунул в сумку.

Через несколько дней в доме появился трупный запах, тогда они решили сменить жилье. Переехав в новый дом, они спустили в погреб сумку с телами малышей. Но даже так, избавится от жуткого запаха у них не получилось. Он быстро распространился по всем комнатам. И глава семейства снова отправил жену на поиски квартиры, где можно было окончательно спрятать трупы детей. Женщина в этот же день сняла квартиру.

Сумку с телами мальчиков положили в холодильник, чтобы она не вывалилась, и плотно прижала дверцу к стене. После этого женщина увезла третьего ребенка в микрорайон "Самал", бросила его во дворах многоэтажек и вернулась домой. На следующий день их задержали полицейские в съемном доме.

Напомним, тела двоих детей были найдены в одной из съемных квартир в Турксибском районе Алматы 12 сентября. Позже были задержаны родители детей. Решением суда обоим подозреваемым была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 11 ноября 2017 года.



