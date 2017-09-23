Трамп заявил, что Россия не помогала ему победить на выборах
- Азия и мир, политика
- 12:28, 23 сентября 2017
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CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп в очередной заверил, что Россия не помогала ему победить на прошедших в 2016 году президентских выборах.
"Если вам интересно, нет, Россия не помогала мне… (Демократам) нужно было объяснение, поэтому они сказали "Россия"… Это одно из величайших фальшивок… Я не видел много русских в Пенсильвании", — заявил Трамп, выступая в Алабаме.
Напомним, в ФБР и конгрессе ведется расследование якобы имевшего места "российского вмешательства" в выборы в США, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с чиновниками и предпринимателями из России. Москва неоднократно отвергала подобные обвинения, сообщает РИА Новости.
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