Трамп заявил, что Россия не помогала ему победить на выборах

- Президент США Дональд Трамп в очередной заверил, что Россия не помогала ему победить на прошедших в 2016 году президентских выборах.

"Если вам интересно, нет, Россия не помогала мне… (Демократам) нужно было объяснение, поэтому они сказали "Россия"… Это одно из величайших фальшивок… Я не видел много русских в Пенсильвании", — заявил Трамп, выступая в Алабаме.

Напомним, в ФБР и конгрессе ведется расследование якобы имевшего места "российского вмешательства" в выборы в США, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с чиновниками и предпринимателями из России. Москва неоднократно отвергала подобные обвинения, сообщает РИА Новости.