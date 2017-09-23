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  24 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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На Кашагане добыли 6 млн тонн нефти
CA-NEWS (KZ) - На морском месторождении Кашаган, которое в Атырауской области разрабатывает компания «Норт Каспиан Оперейтинг Компании Б.В.», добыли шестой миллион тонн нефти, сообщает kursiv.kz.

«28 сентября 2016 года компания НКОК провела расконсервацию первых скважин на острове А. За этот период компания добыла 6 млн. тонн нефти.

Загруженность системы, которая свидетельствует об эксплуатационной надежности, превышает прогнозные показатели. Кроме нефти за период эксплуатации добывающих мощностей на месторождении Кашаган добыто более 1,7 млрд. куб. м. газа, отправленного на экспорт по трубопроводной системе «КазТрансГаз», сообщили в пресс-службе компании.

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