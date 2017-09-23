Иран провел испытания новой баллистической ракеты

- Иранские власти провели испытания новой баллистической ракеты Хорремшер с дальностью полета 2 тысячи километров, способной нести нескольких боеголовок, сообщает иранский телеканал Press TV.

Видео запуска ракеты опубликовано государственной телерадиокомпанией Голос Исламской республики Иран. О месте и времени проведения испытаний не сообщается.

Ракету представили публике во время военного парада в Тегеране, на котором присутствовал президент Ирана Хасан Роухани и высокопоставленные представители армии.

Бригадный генерал Амир Али Хаджизадех заявил, что ракета обладает меньшими размерами по сравнению с аналогами, отмечает телеканал.

Ранее сообщалось, что Иран располагает оружием, которое можно назвать "отцом всех бомб" — 10-тонная бомба собственного производства, которая по мощности и разрушительности равносильна сверхмощной неядерной бомбе США.

Напомним, Иран и "шестерка" международных посредников достигли 14 июля 2015 года исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

План вступил в действие 16 января 2016 года.