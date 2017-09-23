В Казахстане выпал первый снег (фото, видео)

CA-NEWS (KZ) - Первый снег выпал в нескольких городах на севере Казахстана, передает Tengrinews.kz. Пользователи социальных сетей делятся фотографиями и видео первого снега. Сейчас мелкий снег идет в Астане, также он выпал в Караганде и Павлодаре.

Первый снег в Караганде.

A post shared by Типичный Павлодар (@tipavlo) onSep 22, 2017 at 9:48pm PDT

Ранее метеорологи отмечали, что с районов Карского моря на Казахстан смещаются холодные и влажные воздушные массы. Поэтому в выходные дни на большей части территории республики ожидаются похолодание и дожди. В северных, центральных и восточных областях временами дожди с переходом в мокрый снег.

A post shared by Типичный Павлодар (@tipavlo) onSep 22, 2017 at 10:47pm PDT

"В воскресенье и понедельник на юге и юго-востоке Казахстана местами пройдет дождь, в горных районах переходящий в мокрый снег. Кроме того, здесь ожидается понижение температуры, местами до заморозков", - сообщили в "Казгидромете".

В западных областях также ожидается смена погоды. В выходные дни здесь местами пройдет дождь и понизится температура воздуха.



