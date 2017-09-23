Фото: Президенты США и Узбекистана с супругами на Генассамблеи ООН

- Узбекистан, общество
- 14:16, 23 сентября 2017
- Просмотров: 8804
Во время визита глава государства встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека Зейдом Раад аль-Хусейном, директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард, президентом Всемирного банка Джимом Ёнг Кимом, провел переговоры с президентом Республики Болгария Руменом Радевым и премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили, Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем, сообщает Podrobno.uz.
При этом нигде официально не проходила информация удалось ли президенту Узбекистана встретится с главой США. Теперь же эта встреча, пусть и небольшая, была подтверждена официально. Пресс-служба президента опубликовала фотографию Мирзиёева и Трампа с супругами.
Как отметили в пресс-службе, Мирзиёев с супругой приняли участие в официальном приеме от имени президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.