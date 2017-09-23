Фото: Президенты США и Узбекистана с супругами на Генассамблеи ООН

- Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершил визит в Соединенные Штаты Америки, где выступил на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Во время визита глава государства встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека Зейдом Раад аль-Хусейном, директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард, президентом Всемирного банка Джимом Ёнг Кимом, провел переговоры с президентом Республики Болгария Руменом Радевым и премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили, Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем, сообщает Podrobno.uz.

При этом нигде официально не проходила информация удалось ли президенту Узбекистана встретится с главой США. Теперь же эта встреча, пусть и небольшая, была подтверждена официально. Пресс-служба президента опубликовала фотографию Мирзиёева и Трампа с супругами.

Как отметили в пресс-службе, Мирзиёев с супругой приняли участие в официальном приеме от имени президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.