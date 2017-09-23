В Казахстане предложили создать кодексы учителя, родителя и ученика

- Председатель городского совета родительской общественности Астаны Гульнар Умарова в ходе парламентских слушаний в Сенате Парламента РК предложила прописать для каждой школы кодексы родителя, учителя и ученика, а также открыть школу родителей, передает BNews.kz.

«Мы предлагаем написать для каждой школы кодексы родителя, учителя и ученика, чтобы каждый практиковал постулаты, которые он пропишет. Это будет путеводной звездой в воспитании детей, это творческий процесс. Важно осознавать, какие реальные задачи может ставить перед собой родитель и как он может двигаться по этому плану. Родителю важно участие в самом процессе воспитания своего ребенка», - заявила она.

По ее словам, отцы школьников должны участвовать в открытых уроках, рассказывать о своих профессиях, приглашать на свою работу весь класс, приглашать на рыбалку и беседовать с детьми.

«Не будет такого общения, как «родитель и дитя», а будет взаимодействие «взрослый и взрослый», в таком случае ребенок воспримет себя как личность. Меньше будет конфликтных ситуаций. Если даже конфликты возникнут, то будут решаться конструктивно. Мы в Астане планируем открыть школы родителей, где в субботние и воскресные дни родители будут совместно с детьми проводить научные мастер-классы и тренинги», - заверила она.

Например, обучение цифровой грамотности, IТ-технологий, также планируется шефство и менторство в школах, задействовав студентов вузов, которые работали волонтерами на ЭКСПО-2017.

«Старшеклассникам будет намного интереснее общаться со студентами, послушать их реальные кейсы: как готовиться к ЕНТ, как преодолевать стресс, вообще общаться в виртуальном мире, приглашать специалистов, чтобы дети не были интернет-зависимыми», - уточнила Умарова.

Спикер подчеркнула, что именно в Астане созданы первые попечительские советы с целью «быть ближе к проблемам школы».

«Аким города Асет Исекешев пропагандирует и поддерживает попечительские советы, активизирует родителей, и мы первыми в республике создали попсоветы в школах, чтобы родители были ближе к проблемам школы. Такой подход может внедрить прозрачность добровольных финансовых взносов родителей и спонсоров, тем самым искоренить негативный имидж учителей», - добавила она.