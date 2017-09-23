617 млн детей и подростков в мире не умеют читать и считать - ЮНЕСКО

- 617 млн детей и подростков во всем мире не имеют элементарного уровня владения навыками чтения и математики,такие данные следуют из новых данных Статистического института ЮНЕСКО.

Согласно СИЮ, это свидетельствует о «кризисе в сфере обучения», способном поставить под угрозу процесс реализации повестки дня Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития.

Данные показывают, что более 387 млн детей младшего школьного возраста (56%) и 230 млн подростков в возрасте младших классов средней школы (61%) не достигнут минимального уровня владения навыками чтения и математики.

Наибольшее число таких детей живет в странах Африки к югу от Сахары, где 202 млн детей и подростков не изучают эти основополагающие дисциплины. Во всем регионе примерно девять из десяти детей в возрасте от 6 до 14 лет не достигнут минимального уровня знаний в области чтения и математики. В Центральной и Южной Азии этот второй по величине показатель составляет 81%, или 241 млн детей, не получающих образование.

Самое удивительное - и тревожное - это то, что две трети детей, которые не учатся, посещают школу. Из 387 млн детей младшего школьного возраста, которые не умеют бегло читать, 262 млн сидят за партой. Кроме того, около 137 млн учащихся в возрасте младших классов средней школы не в состоянии достичь минимального уровня владения навыками чтения.

Эти цифры эксперты объясняют тремя причинами. Во-первых, отсутствием доступа: дети, неохваченные школьным образованием, практически не имеют шансов достичь минимального уровня владения необходимыми навыками. Во-вторых, неспособностью удерживать детей в школе и придерживаться установленного графика. А в-третьих, качеством образования, получаемого в школе.