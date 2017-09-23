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  24 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Число погибших при землетрясении в Мексике превысило 290 человек
CA-NEWS (CA) - Число жертв сильного землетрясения в Мексике увеличилось до 291 человека, передает РИА Новости.

Мэр Мехико Мигель Анхель Мансера сообщил в пятницу журналистам, что под обломками рухнувших в городе зданий найдены тела еще пяти человек, а общее число погибших в столице достигло 153. Среди погибших – 99 женщин и 54 мужчины, в том числе 26 детей обоих полов.

Ранее общее число погибших по стране составляло 286 человек.

Ко дню пятницы удалось спасти из-под обломков в Мехико 69 выживших, 48 человек остаются в госпиталях, причем четверо – в тяжелом состоянии, отметил Мансера.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 мск). Мощные толчки землетрясения на юге Мексики дошли и до Мехико, где разрушено 44 дома.

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