Число погибших при землетрясении в Мексике превысило 290 человек
- Азия и мир, общество
- 21:30, 23 сентября 2017
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CA-NEWS (CA) - Число жертв сильного землетрясения в Мексике увеличилось до 291 человека, передает РИА Новости.
Мэр Мехико Мигель Анхель Мансера сообщил в пятницу журналистам, что под обломками рухнувших в городе зданий найдены тела еще пяти человек, а общее число погибших в столице достигло 153. Среди погибших – 99 женщин и 54 мужчины, в том числе 26 детей обоих полов.
Ранее общее число погибших по стране составляло 286 человек.
Ко дню пятницы удалось спасти из-под обломков в Мехико 69 выживших, 48 человек остаются в госпиталях, причем четверо – в тяжелом состоянии, отметил Мансера.
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 мск). Мощные толчки землетрясения на юге Мексики дошли и до Мехико, где разрушено 44 дома.
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