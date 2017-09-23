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  24 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Испания усилит меры безопасности в Каталонии накануне референдума
CA-NEWS (CA) - Глава МВД Испании Хуан Игнасио Соидо заявил, что правительство страны направит в Каталонию дополнительные силы государственной безопасности для наблюдения за ситуацией в регионе в связи с намеченным на 1 октября референдумом о независимости, сообщается в заявлении МВД, передает РИА Новости.

"Правительство решило разместить в Каталонии группы подкрепления сил и органов государственной безопасности в соответствии… с конституционным законом", — отмечается в заявлении. Сообщается, что об этом Соидо заявил главе МВД Каталонии Хоакиму Форну.

Сотрудники полиции и Гражданской гвардии будут выполнять функции наблюдения в общественных местах и поддержания порядка. Отмечается, что они будут вынуждены "принять меры", если референдум независимости 1 октября состоится. Эти группы будут действовать совместно с полицией Каталонии.

Ранее в ходе спецоперации Гражданской гвардии, проведенной в среду, были задержаны 14 человек (восемь позже отпущены), проведен 41 обыск, изъяты почти 10 миллионов бюллетеней. Власти Испании заявили, что референдума в Каталонии 1 октября не будет, поскольку он противоречит конституции. Женералитет настаивает, что он состоится, а общественные организации — "Каталонская национальная ассамблея" и Omnium Cultural — призывают людей к "постоянной мобилизации".

Напомним, Конституционный суд Испании ранее приостановил действие всех документов органов власти Каталонии по поводу голосования на референдуме. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по его подготовке незаконны.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают до 80% каталонцев.

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