Из-за провальных продаж iPhone 8 Apple потеряла $50 миллиардов

CA-NEWS (CA) - Рыночная капитализация корпорации Apple за 10 дней, прошедших с момента презентации новых iPhone, снизилась почти на 50 миллиардов долларов, сообщает CNBC со ссылкой на расчеты аналитиков.

Накануне презентации, которая состоялась 12 сентября капитализация Apple составляла 834,9 миллиарда долларов, а к моменту закрытия торгов на биржах 22 сентября суммарная стоимость акций компании снизилась до 782,5 миллиарда долларов. Потерянная сумма - это больше, чем стоимость таких компаний, как eBay, Target или Ford Motor. Впрочем, эксперты обращают внимание на тот факт, что акции Apple, несмотря на значительное снижение котировок, все равно стоят на 30 процентов больше, чем год назад.

Как пишет Financial Times, 22 сентября акции Apple упали на 1,5 процента, а с понедельника они упали в общем на более чем 5,2 процента. Это сильнейшее падение с 29 апреля 2016 года.

Издание отмечает, что причина падения акций - в низком уровне продаж новых iPhone 8 и iPhone 8 Plus (продажи устройств в ряде стран стартовали 22 сентября). Их дизайн такой же, как у предыдущего поколения, за исключением стеклянной задней крышки, дающей возможность беспроводной зарядки. Между тем, как считают эксперты телеканала Fox Business, тот факт, что покупатели не спешат приобретать новые iPhone 8 и iPhone 8 Plus, может быть позитивным знаком для Apple.

Телеканал отмечает, что спрос на новые смартфоны, которые обычно "разлетаются" с полок магазинов, сейчас едва теплый. По словам аналитика банковского холдинга Morgan Stanley Кэти Хуберти, любой застой в продажах iPhone 8 может сигнализировать потенциально больший спрос на iPhone Х. "С финансовой точки зрения, это наилучший исход", - приводит ее слова РИА Новости.

Тем не менее, некоторые покупатели iPhone 8 в Пекине, где очереди за новинкой также были невелики, рассказали, что iPhone Х не стоит ожидания. Другие, наоборот, посчитали, что покупать этот, хоть и более дешевый, смартфон не стоит, поскольку он мало чем отличается от предыдущей версии. Так или иначе, показатели Apple будут немало зависеть от спроса в Китае, передает Fox Business.

iPhone Х появится в продаже 3 ноября. Его цена начинается от 999 долларов. Это самый дорогой айфон в истории Apple.