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  24 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Трамп обвинил однопартийца Маккейна в обмане избирателей
CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп обвинил своего однопартийца-республиканца, сенатора от Аризоны Джона Маккейна в обмане избирателей за то, что тот не поддержал очередной план реформы здравоохранения.

"Демократы в насмешку говорят, что у Маккейна был "момент смелости". Скажите это людям в Аризоне, которых обманули. 116% рост (стоимости медицинских страховок — ред.)!" — написал Трамп в Twitter.

Маккейн выступил на текущей неделе против попытки отменить реформу здравоохранения, проведенной при президенте Бараке Обаме. При нынешнем раскладе сил в сенате голос Маккейна может стать решающим. Времени на новые инициативы у республиканцев мало: с окончанием финансового года 30 сентября ряд положений Obamacare станет невозможно отменить простым большинством голосов в сенате, а квалифицированного большинства у республиканцев не набирается даже с голосом Маккейна, сообщает РИА Новости.

Республиканцы пытаются создать замену Obamacare, которая обязала американцев под угрозой штрафа покупать медстраховку и повысила налоги на здравоохранение, а в обмен предложила субсидии и расширение помощи бедным. Реформа, проведенная Обамой в 2010 году, предусматривала также меры по усилению конкуренции и сокращению стоимости медицинского обслуживания, однако в этом отношении оказалась неэффективной. Во многих штатах, включая Аризону, число страховщиков на индивидуальном рынке резко сократилось, а стоимость страховых полисов резко выросла.

Жители США тратят на медицину рекордные 18% самого высокого в мире ВВП. Обе партии в конгрессе признают необходимость дальнейшего реформирования системы здравоохранения. При этом республиканцы обвиняют демократов в том, что они под предлогом улучшения системы повышают налоги. Демократы утверждают, что весь республиканский план по здравоохранению представляет собой не что иное, как план по снижению налогов для богатых.

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