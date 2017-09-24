В Узбекистане наличную валюту начнут продавать населению с 1 октября

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане с 1 октября 2017 года откроет продажу наличной иностранной валюты населенпю. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на премьер-министра Узбекистана Абдулла Арипов.

Глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов сказал в субботу, что власти разрешат покупку наличной иностранной валюты населению с 1 октября.

Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 2 сентября подписал указ «О первоочередных мерах по либерализации валютной политики».

Согласно документу, с 5 сентября граждане-резиденты Узбекистана могут продавать в обменных пунктах инвалюту по рыночному курсу и приобретать ее на конверсионные карты для пользования за границей без ограничений.

Также с 5 сентября юридические лица Узбекистана могут без ограничений приобретать в коммерческих банках иностранную валюту для оплаты по текущим международным операциям, включая импорт товаров, работ и услуг, репатриация прибыли, погашение кредитов, выплата командировочных расходов и другие переводы неторгового характера.