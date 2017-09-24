РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В Узбекистане наличную валюту начнут продавать населению с 1 октября

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане с 1 октября 2017 года откроет продажу наличной иностранной валюты населенпю. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на премьер-министра Узбекистана Абдулла Арипов.

Глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов сказал в субботу, что власти разрешат покупку наличной иностранной валюты населению с 1 октября.

Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 2 сентября подписал указ «О первоочередных мерах по либерализации валютной политики».

Согласно документу, с 5 сентября граждане-резиденты Узбекистана могут продавать в обменных пунктах инвалюту по рыночному курсу и приобретать ее на конверсионные карты для пользования за границей без ограничений.

Также с 5 сентября юридические лица Узбекистана могут без ограничений приобретать в коммерческих банках иностранную валюту для оплаты по текущим международным операциям, включая импорт товаров, работ и услуг, репатриация прибыли, погашение кредитов, выплата командировочных расходов и другие переводы неторгового характера.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×