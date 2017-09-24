В МИД России обсудили инцидент у торгового центра «Москва»

- Инцидент, произошедший 20 сентября в торговом центре «Москва» обсужден накануне в министерстве иностранных дел РФ в Москве.

Как сообщает пресс-служба посольства РТ в РФ, накануне состоялась встреча посла Таджикистана в России Имомуддина Сатторова со статс-секретарем, заместителем министра иностранных дел РФ Григорием Карасиным.

Стороны обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, ход реализации достигнутых договорённостей на высшем уровне.

Особое внимание было уделено произошедшему 20 сентября в торговом центре «Москва» инциденту.

Стороны договорились принять действенные меры по недопущению в будущем подобных случаев.

Напомним, в среду вечером охранники торгового центра «Москва» избили работавшего там гражданина Таджикистана. Он был госпитализирован с ушибами, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

Вскоре на месте инцидента собрались мигранты из Таджикистана, работающие в ТЦ «Москва» и потребовали выдать им охранников, избивших мигранта.

На место инцидента прибыли сотрудники полиции. По разным оценкам были задержаны свыше 100 человек.

Между тем, Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился в МВД РФ с просьбой провести проверку по факту избиения гражданина Таджикистана в торговом центре «Москва» и последовавшими за ним массовыми задержаниями граждан РТ.

Со своей стороны член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Денис Набиуллин сообщил о том, что правозащитники осуществили проверку ОВД «Люблино» на предмет соблюдения прав задержанных граждан Таджикистана. «В ходе проверки были выявлены нарушения прав задержанных. ОВД переполнено, 22 человека там содержатся уже сутки, при этом им не предоставляется питание. Кроме того, мы обнаружили еще 20 доставленных в ОВД граждан Таджикистана, которые уже не помещаются в камеры и находятся просто в холле отдела полиции», — рассказал член ОНК, сообщает Авеста.

По его словам, некоторые задержанные утваерждают, что не имели никакого отношения к инциденту у торгового центра «Москва», а были задержаны на рынке «Садовод», где работали продавцами. «Они утверждают, что полицейские задерживали их просто по факту наличия паспорта Таджикистана», — сообщил Набиуллин.

Он также заявил, что членов ОНК 30 минут не пускали в отделение, «хотя в соответствии с федеральным законом члены ОНК обладают правом беспрепятственного прохода на территорию отдела полиции». По словам Набиуллина, ответственный дежурный окружного управления не прибыл в отдел полиции для того, чтобы обеспечить беспрепятственный проход членов комиссии.