Численность населения Пекина впервые уменьшится за последние годы

- За последние годы постепенно проявляется эффект работы рассредоточения нестоличных функций Пекина в плане регулирования численности населения.

По прогнозам, в 2017 году в Пекине возможно впервые за долгое время отметится сокращение численности населения, сообщает «Женьминь жибао».

Тенденция к росту населения перестанет существовать. Такой вывод был сделан в «Докладе по анализу состояния социального строительства Пекина». В докладе отмечается, что структура населения столицы Китая улучшается. Численность постоянного населения Пекина в 2016 году составила 21,729 миллионов, что на 24 тысяч больше по сравнению с концом предыдущего года.

Среди них, 13,629 миллионов имеют прописки по месту жительства в Пекине, данный показатель увеличился на 177 тысяч по сравнению с концом 2015 года. А численность постоянного населения, переехавшего из других мест, составила 8,075 миллиона, что занимает 37,2% от общего числа населения Пекина. Данный показатель уменьшился на 151 тысяч с конца 2015 года.

Стоит отметить, темпы роста численности постоянного населения Пекина, переехавшего из других мест, в 2016 году впервые значительно снизились, количество вновь прибывших составило лишь 24 тысячи, что приближается к нулевому росту.