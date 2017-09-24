РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Численность населения Пекина впервые уменьшится за последние годы
CA-NEWS (CA) - За последние годы постепенно проявляется эффект работы рассредоточения нестоличных функций Пекина в плане регулирования численности населения.

По прогнозам, в 2017 году в Пекине возможно впервые за долгое время отметится сокращение численности населения, сообщает «Женьминь жибао».

Тенденция к росту населения перестанет существовать. Такой вывод был сделан в «Докладе по анализу состояния социального строительства Пекина».  В докладе отмечается, что структура населения столицы Китая улучшается. Численность постоянного населения Пекина в 2016 году составила 21,729 миллионов, что на 24 тысяч больше по сравнению с концом предыдущего года.

Среди них, 13,629 миллионов имеют прописки по месту жительства в Пекине, данный показатель увеличился на 177 тысяч по сравнению с концом 2015 года. А численность постоянного населения, переехавшего из других мест, составила 8,075 миллиона, что занимает 37,2% от общего числа населения Пекина. Данный показатель уменьшился на 151 тысяч с конца 2015 года.

Стоит отметить, темпы роста численности постоянного населения Пекина, переехавшего из других мест, в 2016 году впервые значительно снизились, количество вновь прибывших составило лишь 24 тысячи, что приближается к нулевому росту.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×