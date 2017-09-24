В Нью-Йорке прошло первое заседание СМИД ШОС в формате «восьмерки»

- 20 сентября в Нью-Йорке «на полях» 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялось внеочередное заседание Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

В заседании приняли участие министр иностранных дел Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана, сообщает Секретариат ШОС.

В заседании участвовали генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов и директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС Е.Сысоев.

Министры отметили, что ШОС за 16 лет своей деятельности внесла существенный вклад в обеспечение мира, безопасности и устойчивого развития региона, содействовала укреплению добрососедства, дружбы и партнерства, утвердилась в качестве значимого и влиятельного игрока на международной арене.

С предоставлением Индии и Пакистану статуса полноправного члена ШОС 9 июня 2017 года на саммите ШОС в Астане открылись новые возможности и перспективы для развития Организации, возросли ее авторитет и роль.

Министры обменялись мнениями о перспективах дальнейшего развития ШОС, а также по актуальным вопросам международной и региональной ситуации, наращивания взаимодействия ШОС с ООН и другими многосторонними объединениями, углубления сотрудничества государств-членов ШОС в ООН и на других площадках.

Они подчеркнули важность следования принципам «шанхайского духа», характеризующегося взаимным доверием, взаимной выгодой, равенством, взаимными консультациями, уважением к многообразию культур, стремлением к совместному развитию. В этой связи министры отметили ключевое значение Хартии ШОС, Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, а также других основополагающих документов Организации.

Они констатировали, что в условиях формирующегося многополярного мира укрепление новых центров политического влияния и экономического развития становится необратимым. Вместе с тем, усиливается глобальная нестабильность, наблюдаются рецидивы блокового мышления и стереотипы «холодной войны», а также систематические нарушения принципов международного права, прежде всего невмешательства во внутренние дела государств. Процесс экономической глобализации сталкивается с обратными тенденциями — сохраняется неустойчивость темпов роста мировой экономики, продолжают обостряться противоречия, связанные с неравномерностью развития и распределения благ.

Министры акцентировали, что, несмотря на неопределенность в текущей международной обстановке, общими приоритетами остаются мирное сосуществование и устойчивое развитие. Они подчеркнули необходимость придерживаться многосторонних подходов в решении актуальных проблем, отвечать на различные угрозы и вызовы через совершенствование глобального управления на коллективных принципах, чтобы способствовать созданию человеческого сообщества единой судьбы в целях построения нового типа международных отношений.

Министры подчеркнули, что ООН является универсальной, представительной и авторитетной международной организацией. Они заявили о безусловной приверженности целям и принципам Устава ООН, готовности наращивать координацию в ее рамках, укреплять центральную роль ООН в глобальном управлении, решении задач по обеспечению всеобщего мира, совместного развития и международного сотрудничества, в том числе в сфере борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом.

Главы внешнеполитических ведомств подтвердили неприятие применения «двойных стандартов» по отношению к террористам, а также любых концепций, санкционирующих вмешательство во внутренние дела государств и направленных на ослабление опорной роли их национальных компетентных органов в противодействии террористическим угрозам.

В этой связи министры считают важным активизировать работу по ратификации Конвенции ШОС по противодействию экстремизму от 9 июня 2017 года и подтвердили решимость предпринимать дополнительные согласованные усилия по наращиванию сотрудничества для отражения общих вызовов и угроз безопасности в интересах благополучия своих стран.

Министры отметили усилия правительства и народа Исламской Республики Афганистан, направленные на становление мирного, стабильного и экономически процветающего государства, свободного от терроризма, экстремизма и наркопреступности, исходя из центральной координирующей роли ООН в международной деятельности по стабилизации и развитию этой страны, и приветствовали вовлечение Афганистана в региональные процессы сотрудничества. Они подчеркнули важность скорейшей реализации договоренности глав государств-членов ШОС о продолжении работы Контактной группы «ШОС — Афганистан» в новом формате.

Министры выступили за дальнейшее развитие и расширение торгово-экономического взаимодействия в рамках ШОС в свете тенденций развития мировой экономики. Подчеркнута деструктивность и контрпродуктивность попыток использования односторонних ограничительных мер в качестве инструментов политического и экономического давления, создающих препятствия для торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами. Они выступили за содействие созданию благоприятных условий в интересах постепенного осуществления свободного передвижения товаров, капиталов, услуг и технологий, как предусмотрено Хартией ШОС.

В целях эффективной реализации экономических и инвестиционных проектов в приоритетных направлениях сотрудничества на пространстве ШОС министры выступили за активизацию обсуждения вопроса о создании Банка развития ШОС и Фонда развития (Специального счета) ШОС.

Министры подчеркнули важность реализации итогов заседания Совета глав государств-членов ШОС (9 июня 2017 года, Астана). Они приветствовали План председательства Китайской Народной Республики в Организации в 2017-2018 годах и подтвердили готовность оказывать ей поддержку.

По итогам данного заседания подписан ряд документов, касающихся вопросов международной и организационной деятельности ШОС и ее постоянно действующих органов.