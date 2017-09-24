В лондонском торговом центре распылили ядовитое вещество

CA-NEWS (CA) - Несколько мужчин распылили в районе торгового центра "Вестфилд" в Стратфорде на востоке Лондона "вредоносное вещество", по предварительным данным, пострадали шесть человек, один подозреваемый задержан, сообщил РИА Новости представитель Скотланд-Ярда.

Scotland Yard: 6 people injured & a man arrested reports a group were spraying substance in Stratford, East London pic.twitter.com/8ctvyey3dP — Darren Oatway (@DarrenOatway) 23 сентября 2017 г.

"Полиция была вызвана около восьми вечера (00.00 по времени Бишкека,- прим.ред.) в район торгового центра "Вестфилд" в связи с сообщениями о группе мужчин, распылявших, предположительно, вредоносную субстанцию. На место также приехали сотрудники скорой помощи и пожарные", — сказал собеседник агентства.

В "скорой помощи" сообщили, что медики оказали помощь, как минимум, пятерым пострадавшим, из которых трое доставлены в больницы. Одного мужчину задержали по подозрению в попытке "нанести тяжелые телесные повреждения".

Место происшествия оцеплено полицией, начато расследование. Правоохранительные органы не расценивают инцидент как теракт, сообщили РИА Новости в Скотланд-Ярде.

Пока неизвестно, о каком именно веществе идет речь. По данным СМИ, нападавшие использовали кислоту.

Подобные атаки в Лондоне происходят довольно часто. По статистике мэрии британской столицы, в 2016 году были зарегистрированы 455 правонарушений, связанных с использованием кислоты при нападении на людей, а в первом квартале 2017 года было уже более 100 подобных случаев.