Самая древняя лягушка жила 68 млн лет назад и питалась детенышами динозавров

CA-NEWS (CA) - Самая большая в истории лягушка обитала на острове Мадагаскар 68 миллионов лет назад и могла ловить грызунов, молодых крокодилов и детенышей динозавров.

Сила укуса "дьявольской лягушки" Beelzebufo Ampinga была сравнима с силой укуса взрослых тигриц и львиц. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports, сообщают Вести.Ru.

Длина лягушки-монстра составляла до 41 сантиметра, вес - до 4,5 килограмма. Чтобы рассчитать силу челюстей вымершей амфибии, команда ученых из США и Великобритании провела серию экспериментов с современными родственниками вельзебуфо - рогатыми лягушками.

Исследователи измеряли силу укуса с помощью двух покрытых кожей пластин, которые подносили к морде рогатых лягушек, провоцируя на атаку. Оказалось, что сила укуса чакских рогаток возрастала с увеличением размеров тела, а также длины и ширины головы животного, и колебалась от трех до 33 ньютонов. На основе этих данных исследователи рассчитали силу укуса дьявольских лягушек.

У особей средних размеров (с шириной головы около 11 сантиметров) сила укуса составляла около 740 ньютонов, а у крупнейшей лягушки с шириной головы 15 сантиметров - примерно 2200 ньютонов. Для сравнения авторы приводят оценки силы укуса современных хищников. Так, сила укуса гребнистого крокодила с такой же шириной головы, как у крупнейшей особи Beelzebufo Ampinga (около 15 сантиметров), составила 1830 ньютонов. Сравнимая с дьявольской лягушкой сила укуса оказалась у современных взрослых тигриц (2165 ньютонов) и львиц (2024 ньютона).

"В отличие от подавляющего большинства лягушек, которые имеют слабые челюсти и обычно поедают небольшую добычу, рогатые лягушки устраивают засаду на животных, таких же размеров, как они сами, например, других лягушек, змей и грызунов. И их мощные челюсти играют решающую роль в захвате жертвы", - рассказал руководитель исследования Марк Джонс из Университета Аделаиды.



