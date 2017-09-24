РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В Москве выходец из Средней Азии обвиняется в сбыте 32 кг героина на сумму $3,2 млн

CA-NEWS (TM) - Дело уроженца Средней Азии, который обвиняется в попытке сбыта более 32 килограммов героина, направлено в столичный суд, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что московские полицейские изъяли у приезжего более 32 килограммов героина. Такого количества героина хватило бы примерно на 560 тысяч условных разовых доз. Примерная стоимость партии, исходя из расчетов ФСКН, — 3,2 миллиона долларов.

"ГСУ ГУ МВД России по Москве завершено расследование и направлено в суд уголовное дело по обвинению 27-летнего уроженца Средней Азии в попытке сбыта наркотического средства в особо крупном размере", — сказала Волк.

По ее словам, на Южнобутовской улице полицейские обнаружили и изъяли у обвиняемого сверток с порошкообразным веществом. Позже эксперты установили, что содержимым пакета является более одного килограмма героина. Затем полицейские провели обыск дома у мужчины, где изъяли 56 свертков с порошкообразным веществом. Исследование показало, что вещество в свертках также является героином, массой свыше 31 килограмма.

Мужчине было предъявлено обвинение по двум статьям, он арестован, а его дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Кузьминский районный суд Москвы.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×