В Москве выходец из Средней Азии обвиняется в сбыте 32 кг героина на сумму $3,2 млн

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- 15:22, 24 сентября 2017
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CA-NEWS (TM) - Дело уроженца Средней Азии, который обвиняется в попытке сбыта более 32 килограммов героина, направлено в столичный суд, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что московские полицейские изъяли у приезжего более 32 килограммов героина. Такого количества героина хватило бы примерно на 560 тысяч условных разовых доз. Примерная стоимость партии, исходя из расчетов ФСКН, — 3,2 миллиона долларов.
"ГСУ ГУ МВД России по Москве завершено расследование и направлено в суд уголовное дело по обвинению 27-летнего уроженца Средней Азии в попытке сбыта наркотического средства в особо крупном размере", — сказала Волк.
По ее словам, на Южнобутовской улице полицейские обнаружили и изъяли у обвиняемого сверток с порошкообразным веществом. Позже эксперты установили, что содержимым пакета является более одного килограмма героина. Затем полицейские провели обыск дома у мужчины, где изъяли 56 свертков с порошкообразным веществом. Исследование показало, что вещество в свертках также является героином, массой свыше 31 килограмма.
Мужчине было предъявлено обвинение по двум статьям, он арестован, а его дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Кузьминский районный суд Москвы.