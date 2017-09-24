Штангистка из Монголии завоевала золотую медаль на Азиатских играх в Ашхабаде

- В Ашхабаде стартовали 5-е Азиатские игры в закрытых помещениях и соревнования по боевым искусствам. Монгольские спортсмены успешна участвуют. Пока монгольские спортсмены завоевали 23 медалей – 5 золотые, 7 серебры и 11 бронзы, сообщает портал ARD.

Соревнования по тяжелой атлетике будут проходить в течение 8 соревновательных дней на Арене тяжелой атлетики 18-25 сентября, где будут разыгрываться 16 комплектов медалей. Соревнования будут проходить среди мужчин и женщин по 8 весовым категориям.

Мужчины:

56 кг, 62 кг, 69 кг, 77 кг, 85 кг, 94 кг, 105 кг, +105 кг

Женщины:

48 кг, 53 кг, 58 кг, 63 кг, 69 кг, 75 кг, 90 кг, +90 кг

В весовой категории до 75 килограммов нашу страну представляла штангистка М. Анхцэцэг.

Анхцэцэг очень грамотно распределила силы, использовав все зачетных попыток: в рывке ее результат — 105 кг, в толчке — 130 кг. Сумма — 235 кг. В итоге — золотая медаль и чемпионка этого турнира.

Отакузиева Омадой из Узбекистана выиграла серебряную медаль (231 кг), «бронзу» получила японка Камияа Аюуми (224 кг).