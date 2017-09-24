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  25 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане могут отменить ЕНТ для тех, кто планирует обучаться в вузах на платной основе
CA-NEWS (KZ) - Министерство образования и науки рассматривает предложение партии «Ак жол» об отмене прохождения единого национального для тех выпускников школ, которые намереваются поступать в вузы на платной основе. Тестирование могут оставить только для тех, кто претендует на государственный образовательный грант, заявил в пятницу в ходе парламентских слушаний в сенате глава ведомства Ерлан Сагадиев.

«Надо еще решить проблемы, которые возникли в ходе распределения с Алтын белгi. В частности, предлагается отменить ЕНТ для всех, кто поступает в вузы на платной основе. Этот вопрос сейчас обсуждается. То есть, предлагается оставить ЕНТ только как систему распределения государственных грантов», - сообщил Сагадиев.

Он напомнил, что в этом году было выделено 36,5 тысяч грантов плюс еще 1,5 тысячи дополнительных. При этом, в Минобразования и науки планируют изменить количество квот по каждой специальности,сообщает Vласть.kz.

«На общую медицину сейчас дается 3000 грантов, а на стоматологию только 45 грантов, на педагогику 8000 грантов, а по специальности экономика только 46 грантов выделяется. Конечно, здесь те, которые поступают на специальность экономика, они не могут поступить, даже если у них 105 баллов, а на педагогические специальности поступают те, кто набирают всего 65 баллов. Конечно, в обществе данный вопрос каждый год вызывает большой резонанс», - объяснил министр, еще раз добавив, что данная система будет пересматриваться.

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Комментарии (1)
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Nevermore
17:31, 24 сентября 2017
Это выпускники партии Бабанова?
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