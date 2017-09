Телефонную книгу Гитлера продали на аукционе почти за 45 тысяч долларов

CA-NEWS (CA) - Телефонная книга, предположительно принадлежавшая Адольфу Гитлеру, была продана на аукционе Henry Aldridge and Son в Великобритании за 33 тысячи фунтов (около 44,5 тысячи долларов США), сообщает газета Daily Mail.

Как сообщается на официальном сайте аукциона, книгу обнаружил в Рейхсканцелярии британский поданный Джон Ходж 72 года назад, в конце Второй мировой войны.

Op een veiling in Engeland is een telefoonboekje van Adolf Hitler voor 37.000 euro verkocht. In het boekje staan... https://t.co/MsCgw6T2J8