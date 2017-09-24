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  25 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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У берегов Мексики вновь произошло землетрясение
CA-NEWS (CA) - Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Мексики, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки зафиксированы в 10.06 по времени UTC (13.06 мск). Эпицентр находился в 51 километре к югу от города Паредон в штате Чьяпас. Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров, сообщает РИА Новости.

Ранее в Мексике произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 мск). Мощные толчки на юге Мексики дошли и до Мехико, где разрушено 44 дома.

Впоследствии сообщалось о еще двух землетрясениях магнитудой 5,8 и 6,1. Жертвами стихи, по последним данным, стали 305 человек.

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