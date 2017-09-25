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  25 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане предлагают переписать закон о СМИ
CA-NEWS (KZ) - На заседании рабочей группы в нижней палате парламента по рассмотрению поправок к Закону "О средствах массовой информации" 22 сентября руководитель прессозащитной организации "Адил соз" Тамара Калеева предложила Министерству информации и коммуникаций отозвать законопроект о СМИ и начать незамедлительно работу над новым законом.

По ее словам, действующий закон нелегитимен, так как в него внесено 27 законами более ста поправок и поэтому он нуждается в новой редакции.

"Этот закон себя изжил. В нем не зафиксировано новое, основное СМИ, связанное с информационными коммуникационными сетями - с Интернетом. То есть сетевые издания сформулированы здесь неграмотно. Я не говорю о множестве других противоречий, несовершенств, дополнений", - заявляет Тамара Калеева.

Сейчас, по ее словам, Казахстан имеет противоречивый, неполный закон, который не может регулировать новые СМИ.

В предлагаемом Министерством информации и коммуникаций проекте закона по вопросам о СМИ хотят прописать в обязанности журналистов проверять достоверность распространяемой информации путем направления официальных запросов и получать согласие от упоминаемых в публикациях лиц на распространение в СМИ личной, семейной, банковской и другой тайны. Местные правозащитники с этим не согласны.

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