В Алматинской области верблюд столкнулся с Range Rover, есть погибшие (фото)

CA-NEWS (KZ) - В Алматинской области произошло ДТП с участием автомобиля Range Rover и верблюда, сообщают казахстанские сми.

A post shared by @kris_p_almaty (@kris_p_almaty) onSep 21, 2017 at 11:09am PDT

Авария произошла на участке автодороги "Западная Европа - Западный Китай" в ночь с 18 на 19 сентября. Автомашина Range Rover, управляемая алматинкой, близ села Айдарлы столкнулась с верблюдом и опрокинулась. На месте аварии погибли женщина-водитель и трое ее пассажиров, еще одна девушка скончалась позднее в больнице. Животное тоже погибло.

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Погибшие в ДТП девушки были сотрудницами сети столовых и ехали в Жаркент выразить соболезнования своей коллеге в связи со смертью сына. Одна из них находилась в должности замдиректора. Ей было 39 лет.