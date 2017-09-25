РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В Алматинской области верблюд столкнулся с Range Rover, есть погибшие (фото)

CA-NEWS (KZ) - В Алматинской области произошло ДТП с участием автомобиля Range Rover и верблюда, сообщают казахстанские сми.

A post shared by @kris_p_almaty (@kris_p_almaty) onSep 21, 2017 at 11:09am PDT

Авария произошла на участке автодороги "Западная Европа - Западный Китай" в ночь с 18 на 19 сентября. Автомашина Range Rover, управляемая алматинкой, близ села Айдарлы столкнулась с верблюдом и опрокинулась. На месте аварии погибли женщина-водитель и трое ее пассажиров, еще одна девушка скончалась позднее в больнице. Животное тоже погибло.

Погибшие в ДТП девушки были сотрудницами сети столовых и ехали в Жаркент выразить соболезнования своей коллеге в связи со смертью сына. Одна из них находилась в должности замдиректора. Ей было 39 лет.
print
Комментарии (5)
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Нет аватара
pessimist
12:13, 25 сентября 2017
ertyuj
движение относительно, гласит физика... видимо редакция придерживается такой точки зрения.
Соболезнования родным погибщих. Надо освещение ставить везде по возможности.
Нет аватара
ertyuj
12:00, 25 сентября 2017
Может Ровер столкнулся с верблюдом?
Нет аватара
frunze17
10:30, 25 сентября 2017
Жалко погибших. Но это ж как надо умудриться, чтоб в лоб с верблюдом столкнуться, они вроде медленные животные, и не ночные. И видимо на бешеной скорости врезались.
Нет аватара
aysha
10:12, 25 сентября 2017
а где фото?
Нет аватара
karamuzin_Ilim
10:04, 25 сентября 2017
Ужас
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×