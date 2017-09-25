В Москве судят пятерых граждан Таджикистана из-за драки на Хованском кладбище

- В Москве начались слушания по делу о массовом побоище на Хованском кладбище, которое случилось в мае прошлого года. Тогда в битве посреди могил сошлись несколько сотен человек. Трое погибших, десятки раненых. На скамье подсудимых - пятеро граждан Таджикистана.

Из всех двухсот или трехсот участников массовой драки на Хованском кладбище на скамье подсудимых пока оказались пятеро - мигранты, которые в день инцидента ухаживали за могилами, - сообщает ASIA Plus.

Кроме мигрантов, фигурантами уголовного дела стали еще 16 человек, среди которых начальник компании «Ритуал» Юрий Чугуев, бывший полицейский района Хамовники Никита Мошенко и предполагаемый организатор беспорядков Александр Бочарников. В зависимости от ролей им вменяют несколько преступлений - от убийства до хулиганства.

Массовая драка с перестрелкой произошла у входа на Хованское кладбище 14 мая 2016 года. В результате беспорядков трое человек погибли и более тридцати получили ранения. Как полагает следствие, побоище организовали с целью вытеснить трудовых мигрантов из Таджикистана с территории Хованского кладбища.

Министерство иностранных дел Таджикистана потребовало от России провести максимально объективное расследование инцидента.