РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В Москве судят пятерых граждан Таджикистана из-за драки на Хованском кладбище
CA-NEWS (TJ) - В Москве начались слушания по делу о массовом побоище на Хованском кладбище, которое случилось в мае прошлого года. Тогда в битве посреди могил сошлись несколько сотен человек. Трое погибших, десятки раненых. На скамье подсудимых - пятеро граждан Таджикистана.

Из всех двухсот или трехсот участников массовой драки на Хованском кладбище на скамье подсудимых пока оказались пятеро - мигранты, которые в день инцидента ухаживали за могилами, - сообщает ASIA Plus.

Кроме мигрантов, фигурантами уголовного дела стали еще 16 человек, среди которых начальник компании «Ритуал» Юрий Чугуев, бывший полицейский района Хамовники Никита Мошенко и предполагаемый организатор беспорядков Александр Бочарников. В зависимости от ролей им вменяют несколько преступлений - от убийства до хулиганства.

Массовая драка с перестрелкой произошла у входа на Хованское кладбище 14 мая 2016 года. В результате беспорядков трое человек погибли и более тридцати получили ранения. Как полагает следствие, побоище организовали с целью вытеснить трудовых мигрантов из Таджикистана с территории Хованского кладбища.

Министерство иностранных дел Таджикистана потребовало от России провести максимально объективное расследование инцидента.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×