Узбекистан и Афганистан расширят сотрудничество в сфере железных дорог
- Узбекистан, политика
- 10:06, 25 сентября 2017
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CA-NEWS (UZ) - Узбекистан и Афганистан обсудили вопросы сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.
Как говорится в сообщении, 23 сентября делегации Узбекистана и Афганистана 23 сентября провели встречу в Термезе.
Делегацию Афганистана возглавил генеральный директор Управления железной дороги Мохаммад Ям Шамс.
Стороны обсудили проекты важных двусторонних документов, касающихся сотрудничества Узбекистана и Афганистана в сфере железнодорожного транспорта.
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