Узбекистан и Афганистан расширят сотрудничество в сфере железных дорог

- Узбекистан и Афганистан обсудили вопросы сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Как говорится в сообщении, 23 сентября делегации Узбекистана и Афганистана 23 сентября провели встречу в Термезе.

Делегацию Афганистана возглавил генеральный директор Управления железной дороги Мохаммад Ям Шамс.

Стороны обсудили проекты важных двусторонних документов, касающихся сотрудничества Узбекистана и Афганистана в сфере железнодорожного транспорта.