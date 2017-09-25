Жители Туркменистана надеются на официальное снижение курса доллара и возврат свободной конвертации после Азиады

CA-NEWS (TM) - Жители страны надеются, что после окончания Азиатских игр власти понизят официальный курс доллара и вернут свободную конвертацию валюты, сообщает издание «Хроника Туркменистана».

По мнению большинства людей с которыми мы разговаривали, правительство уже не в состоянии удерживать существующий в стране низкий курс доллара США.

«Сейчас сложно пополнить манатами даже карту VISA, чтобы потом снять деньги в долларах за рубежом. Банки ищут любые причины, чтобы отказать клиентам. Пополнить счет можно только с зарплатной пластиковой карты, при этом работники банков требуют предъявить чеки, если товары или услуги оплачиваются через интернет. Без соответствующего чека пополнить карту VISA нельзя», — рассказал житель столицы.

Несмотря на то, что доход граждан страны в долларовом эквиваленте сократится вдвое, они ожидают, что свободный обмен валюты будет способствовать росту предпринимательской активности, что приведет к появлению новых рабочих мест. Также это может повлиять на снижение цен на некоторые импортные товары.

Как рассказал один из частных предпринимателей, сейчас, чтобы завезти товар в Туркменистан, бизнесмены вынуждены покупать валюту на «черном рынке», где курс колеблется от 6,5 до 7,2 манатов за доллар.

«Чтобы вывезти доллары наличностью, приходится давать взятку. Также дать взятку необходимо на таможне при ввозе товара. Потом насчитываются проценты прибыли и проценты за риски, если на каком-то из этапов не удастся договориться, или от человека потребуют бОльшую сумму. Вместе все это приводит к двух- и даже трехкратному росту цен на импортные товары в Туркменистане», — рассказал бизнесмен.

Собеседник надеется, что власти не будут ждать нового года (обычно решения по изменению курса валюты, цене на бензин и т.д. принимаются в первых числах января), а повысят курс раньше.

В то же время бизнесмен считает, что у властей есть некоторые опасения относительно повышения курса.

«Дело в том, что сейчас очень многие граждане сидят на чемоданах и ждут момента, чтобы обменять манаты, полученные с продажи квартир, машин и бизнеса на доллары и выехать с валютой из страны. Это может серьезно повлиять на экономику страны. Однако рано или поздно курс придется снижать, дольше банки не выдержат. Чем больше будут затягивать, тем хуже будет», — уверен предприниматель.

Ранее сообщалось, что власти удерживают курс доллара на одном уровне, потому что все контракты на строительство дорогостоящих объектов, возводимых к Азиаде, были заключены исходя из курса 3,50 манатов за один доллар США.

Проблема с обменом валюты в Туркменистане стоит очень остро. Обменять манаты на доллары официально практически невозможно. Люди вынуждены покупать валюту на «черном рынке». Однако и это непросто. Среди валютчиков на базарах много тех, кто связан со спецслужбами и могут «сдать» клиента, у которого потом конфискуют валюту. Все стараются обращаться только к проверенным людям через друзей и знакомых. Сами валютчики также боятся связываться с неизвестными им покупателями.

Отметим, что сейчас в Туркменистане практически невозможно продать квартиры или дома. Оплата услуг и товаров иностранной валютой в Туркменистане запрещена, поэтому риелторы отказываются покупать или продавать недвижимость за доллары.

Напомним, что до декабря 2014 года курс доллара в Туркменистане держался на отметке 2,85 манатов за доллар, однако, в связи с наступившим кризисом в январе 2015 года официальный курс доллара был понижен до 3,5 манатов. Президент Гурбангулы Бердымухамедов назвал это «удачной коренной реформой валютной политики». С января 2016 года банки Туркменистана перестали обменивать валюту, что привело к расцвету «черного рынка» валюты и резкому росту курса доллара на нем.