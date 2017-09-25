Белорусский бизнесмен «отмыл» $2 млн на поставках МАЗов в Туркменистан, - Генпрокурор Беларуси

CA-NEWS (TM) - Задержанный в апреле нынешнего года белорусскими силовиками бизнесмен Эрнест Алексеев, получив оплату за поставленную технику МАЗ в Туркменистан, вывел на счета аффилированных структур не менее $2 млн. Об этом заявил генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк на международной конференции «Противодействие лжепредпринимательству и незаконной предпринимательской деятельности» в Минске, сообщает TUT.by.

В настоящее время Алексеев заключен под стражу. Наложен арест на его имущество.

«Но даже того, что мы изымаем — кафе, коттеджи, машины, участки — не хватит, чтобы он погасил ущерб», — сказал генпрокурор.

Конюк констатировал, что в настоящее время главная проблема для силовиков — это возмещение ущерба в полном объеме. «Распространена практика, когда возбуждается уголовное дело в отношении человека, совершившего экономическое преступление, и начинаются телодвижения по реализации недвижимости, транспортных средств и так далее. Все эти сделки признаются ничтожными. Возмещать ущерб придется в полном объеме», — констатировал генпрокурор.

Дело Алексеева рассматривается в рамках кампании по погашению проблемной дебиторской задолженности крупных госкомпаний. Как ранее сообщал TUT.BY, к решению проблемы возврата зависших $500 млн. уже подключился Совбез Беларуси.

Компания с 1997 года работала на рынке Туркменистана и за прошедшее время стала крупным поставщиком грузовой, пассажирской и спецтехники МАЗа, «Амкодора», ГАЗа, КРаЗа и других марок в Среднюю Азию.