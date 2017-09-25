В Москве убит бывший вратарь хоккейной сборной СССР Виктор Толмачев

CA-NEWS (CA) - Полицейские обнаружили в квартире в Москве тело предшественника Владислава Третьяка, бывшего вратаря хоккейной сборной СССР Виктора Толмачева. Об этом РБК сообщил источник в Главном следственном управлении СКР по столице.

«Да. Найден труп Толмачева», — сказал собеседник РБК. Ранее об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщали агентство «Интерфакс», а также газета «Московский комсомолец».

Как уточнили РБК в пресс-службе московского управления Следственного комитета, по факту убийства мужчины на востоке Москвы уже расследуется уголовное дело.

По данным представителя столичного главка МВД, труп мужчины 1939 года рождения в квартире на Открытом шоссе был обнаружен еще 22 сентября. «На месте задержана подозреваемая в совершении деяния», — пояснил представитель ведомства.

По информации собеседника ТАСС в правоохранительных органах, задержанная является 55-летней дочерью хоккеиста. Как рассказал РБК представитель Следственного комитета, задержанной женщине было предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, «женщина в неустановленный следствием период времени, но не позднее 22 сентября, находясь вместе со своим отцом в квартире жилого дома нанесла ему не менее двух ударов ножом в область грудной клетки». «От полученных ранений мужчина 1939 года рождения скончался на месте», — пояснили в ведомстве, уточнив, что «в настоящее время фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу».

Виктор Толмачев родился 24 августа 1939 года. В 1953 году он начал свою спортивную карьеру в столичной детско-юношеской спортивной школе «Метрострой». Затем Толмачев начал играть в московском хоккейном клубе «Локомотив».

В период с 1958 по 1962 год спортсмен выступал за команду СКА МВО города Калинина (ныне — Тверь), позже, в 1963-1969 годах, он начал играть за московский ЦСКА, а затем — в 1970-х годах — за воскресенский «Химик».

В составе ЦСКА Толмачев пять раз становился чемпионом Советского Союза и дважды — серебряным призером турнира. В 1966, 1967 и 1968 годах он вместе со своей командой выигрывал Кубок СССР по хоккею.

За хоккейную сборную Советского союза Толмачев провел 10 официальных игр. И четыре раза за всю свою карьеру — в 1963, 1964, 1967, 1968 годах — входил в список 33 и 34 лучших игроков страны.