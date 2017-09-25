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  25 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Экс-глава Монгольской Народной партии объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост премьера

CA-NEWS (MNG) - Депутат Великого Госхурала (парламент) Монголии и бывший председатель Монгольской Народной партии (МНП) Улзийсайханы Энхтувшин выдвинул свою кандидатуру на пост нового премьер-министра Монголии. Об этом он официально заявил в своём открытом письме к своим партийным соратникам, сообщает Монцамэ.

Таким образом он становится первым кандидатом, который выдвинул свою кандидатуру на должность 31-го по счету премьер-министра Монголии.

«Страна находится сейчас в трудном положении, есть много нерешенных проблем перед Монголией, которые требуют разрешения в ближайшее время. Это и вопросы относительно увеличения размеров доходов граждан, подготовки к зимовке скота и заготовки кормов, продвижения мегапроектов страны и погашения внешнего долга равняемого 680 млн. долларам. Но как опытный политик я предлагаю такие «богатства», как неподкупный характер, непоколебимую нравственность и справеливый принцип», - говорится в его открытом письме для монгольских СМИ.

Отметим, что сегодня на Конференции Монгольской Народной партии (МНП) будут определены имена кандидатов, которые претендуют на должность главы нового правительства Монголии.

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