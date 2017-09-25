Би-би-си сняла фильм о жизни в Монголии глазами местных женщин

- Кыргызская служба Би-би-си сняла небольшой фильм о жизни женщин в Монголии.

В фильме рассказывается о жизни монголок, об их мечтах и мыслях.

В настоящее время, группа творческих работников британской общественной радиостанции BBC готовит передачу об оперном искусстве Монголии страны и монгольских оперных певцах.

Напомним, британская вещательная корпорация BBC с 1983 года организует международный конкурс оперных певцов «Кардиффские голоса» или «Певец мира».