Би-би-си сняла фильм о жизни в Монголии глазами местных женщин
CA-NEWS (MNG) - Кыргызская служба Би-би-сисняла небольшой фильм о жизни женщин в Монголии.
В фильме рассказывается о жизни монголок, об их мечтах и мыслях.
В настоящее время, группа творческих работников британской общественной радиостанции BBC готовит передачу об оперном искусстве Монголии страны и монгольских оперных певцах.
Напомним, британская вещательная корпорация BBC с 1983 года организует международный конкурс оперных певцов «Кардиффские голоса» или «Певец мира».
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