Приверженец деструктивного религиозного течения осужден за изнасилование в Алматинской области

CA-NEWS (KZ) - Приверженца деструктивного религиозного течения осудили за изнасилование в Алматинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДВД.

Как уточнили в пресс-службе, факт преступления зарегистрирован в Панфиловском районе, где по подозрению в изнасиловании местной жительницы полицейские задержали 27-летнего мужчину.

При расследовании уголовного дела выяснилось, что задержанный насильник является приверженцем одного из деструктивных религиозных течений и, несмотря на какие-либо религиозные каноны и принципы, уже неоднократно привлекался к ответственности за уголовные правонарушения, в том числе выступал в качестве подозреваемого в изнасиловании.

"В 2010 году он уже подозревался в совершении изнасилования, разбоя и грабежа. Но в итоге задержанному удалось доказать лишь причастность к грабежу, за который районный суд приговорил его к шести годам лишения свободы. После освобождения его вновь, уже в текущем году, задерживают по подозрению в надругательстве над 32-летней сельчанкой. Факт доказан и подозреваемый осужден сейчас на 2,5 года лишения свободы", - отметили в пресс-службе ДВД Алматинской области.

Как сообщили в полиции, в текущем году за различные преступления и правонарушения в регионе задержано 27 сторонников нетрадиционных религиозных течений, большинство из которых привлечены к ответственности по фактам преступлений общеуголовной направленности, то есть за хулиганства, грабежи, изнасилования и так далее.

"Демонстративно ярую набожность отдельных лиц, задержанных за общеуголовные преступления, можно воспринимать как ширму, за которой пытаются скрыть банальную уголовщину. И в таких случаях превыше всего принципиальность: "совершил преступление - ответь за него", - дополнили в областной полиции.



