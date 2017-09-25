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  25 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев получил майку футбольного клуба "Кайрат"
CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ознакомился со спортивной базой футбольного клуба "Кайрат", сообщает пресс-служба Акорды.

Президенту Казахстана была презентована концепция модернизации Центрального стадиона Алматы, а также планы по развитию спортивной инфраструктуры легкоатлетического спорта в мегаполисе.

Нурсултан Назарбаев побеседовал также с юными спортсменами, обучающимися в академии футбольного клуба "Кайрат", и поинтересовался их достижениями в спорте и учебе.

"Для эффективного занятия спортом в нашей стране созданы все условия. Казахстан демонстрирует прекрасные результаты на международных соревнованиях самого высокого уровня. У нас есть олимпийские чемпионы по боксу, борьбе, плаванию, легкой атлетике и другим видам спорта", — сказал глава государства, обращаясь к юным футболистам.

В свою очередь воспитанники легендарного алматинского клуба преподнесли Назарбаеву именную майку "Кайрата".

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